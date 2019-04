Svensk politi vil bli høyrt

utenriks

Politiet håper at dei ved hjelp av fjernopererte høgtalarane skal kunne hindre eller stanse situasjonar som oppstår, før politipatruljar rekk fram til staden.

– Dersom det blir mykje bråk og vi opplyser at politiet er på veg, kan det føre til at det blir slutt på mishandling, at skadane blir mindre og at vi kan verne liv, seier leiar for lokalpolitiet nord i Malmö, Andy Roberts.

I Malmö er det no sett opp høgtalar på Möllevångstorget, og ifølgje avisa Sydsvenskan kjem det òg snart opp høgtalarar på to andre torg i byen. Deretter skal det setjast opp på fleire andre stader i Malmö.

– Tanken er at dette skal utvidast òg til andre delar av Sverige, seier Pia Glenvik, som er prosjektleiar for det nasjonale kameraprosjektet i det svenske politiet.

– Vi gjer eit forsøk i Malmö, deretter får vi sjå korleis det går, seier ho.

Politiet trur kombinasjonen av overvakingskamera og høgtalarar kan vere nyttig, ikkje berre ved valdsepisodar, men også ved brannar og ulykker. Då kan dei instruere folk om evakuering.

– På den tida det tar oss å komme fram til staden, kan vi sjå via kamera kva som skjer og gi kommandoar over høgtalar, seier Roberts.

