Boeings 737 MAX-programvareoppdatering snart klar for testing

Til saman 346 menneske har mista livet i to 737 MAX 8-ulykker i Indonesia i oktober og Etiopia i mars. Flytypen vart etter Etiopia-ulykka sett på bakken av luftfartsstyresmakter over heile verda.

Tidlegare denne månaden varsla Boeing at selskapet har utført ei rekke testar av programvareoppdateringa. Boeing håper at programvareoppdateringa får grønt lys, noko som vil vere eit viktig skritt vidare for å få flya på vengjene igjen. Ein talsmann for Boeing seier håpet er at det vil skje etter at luftfartsstyresmakta FAA har hatt møte med luftfartsstyresmakter frå andre land 23. mai.

Ein programvarefeil blir mistenkt å ha bidratt til begge ulykkene med den nye flytypen.

