Puigdemont får ikkje stille i EU-valet

utenriks

Carles Puigdemont planla å stille som kandidat for partiet Junts per Catalunya (JxCat) i EU-valet søndag 26. mai.

Men no har valstyresmaktene avgjort at han ikkje får lov til å stille. Det same gjeld Toni Comin og Clara Ponsati, to tidlegare medlemmer av den katalanske regionregjeringa.

Alle tre var involverte i den ulovlege folkerøystinga om katalansk sjølvstende som vart halden i 2017.

Etter folkerøystinga vart regionregjeringa avsett, medan Puigdemont, Comin og Ponsatti alle flykta til utlandet for å unngå straffeforfølging.

JxCat skuldar no spanske styresmakter for å tilsidesette Puigdemont og nekte han å fremme si sak for EU.

