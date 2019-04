Storbritannia: Valdtektsoffer må gi politiet tilgang på data

utenriks

Polititenestefolk skal legge fram samtykkeskjema for å få sjå på meldingar, bilde, e-postar og kontoar i sosiale medium. Etterforskinga kan bli stansa viss politiet ikkje får samtykke til denne tilgangen, heiter det.

Endringa finn stad etter at ei rekke saker om valdtekt og overgrep har kollapsa dei seinare åra som følgje av at avgjerande bevis har dukka opp i siste augneblink.

Politiet opplyser at dei samarbeider med organisasjonar for overgreps- og valdtektsoffer og andre for å sikre «den nødvendige balansen» når politiet ber om samtykke til datatilgang:

– Vi vil aldri ønske at offer føler dei ikkje kan melde saker som følgje av «inntrenging» i dataa deira, seier politiinspektør Nick Ephgrave, som sit i rådet for den nasjonale politileiinga i landet.

Men personvernforkjemparar og kvinnegrupper meiner samtykkeskjemaa går over streken. Dei fryktar skjemaa kan hindre folk i å melde saker.

– Det ser ut til at vi er på veg tilbake til dei dårlege gamle dagane då valdtektsoffer vart behandla som mistenkte, seier Harriet Wistrich, som leier Centre for Women's Justice.

Personverngruppa Big Brother Watch kallar det nye tiltaket «digital kroppsvisitering».

Skjemaa skal brukast i England og Wales.

(©NPK)