Stormy Daniels' advokat blir truleg stilt for retten

Det er venta at Avenatti blir framstilt for ein føderal domstol i Santa Ana i California måndag. Påtalemakta meiner han har stole millionar av dollar frå klientane sine, og at han har drive skattejuks og loge overfor etterforskarar.

Avenatti vart tidlegare denne månaden tiltalt på 36 punkt, mellom anna for banksvindel og svindel rundt overføring av pengar.

Advokaten blir skulda for å ha underslått forliksmidlar og forteneste frå andre saker relatert til fem klientar. Han har tatt ut midlane i små beløp, og nokre gonger merka dei som forskot for å hindre at tjuveriet vart avslørt, hevdar påtalemakta.

48 år gamle Avenatti har avvist skuldingane. Han seier han har fått mektige fiendar, at han ikkje kjem til å erklære skuld og at han skal kjempe mot skuldingane.

Avenatti vart arrestert i New York i førre månad i samband med ei anna sak der han blir skulda for å ha kravd rundt 20 millionar dollar frå Nike i eit utpressingsforsøk. Han har avvist skuldingane også i den saka.

Avenattis karriere skaut fart då han representerte Daniels i søksmålet hennar i april i fjor, då ho saksøkte president Donald Trumps tidlegare advokat Michael Cohen for ærekrenking.

Daniels hevdar å ha hatt sex med Trump i 2006. Trump har avvist det, men Cohen hevdar at han på vegner av Trump betalte hysjpengar til Daniels før presidentvalet i 2016 for å få henne til å ikkje snakke om saka.

