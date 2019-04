Verda rustar opp

utenriks

Ifølgje det svenske fredsforskingsinstituttet SIPRI brukte landa i verda i fjor 1,8 billionar dollar, drygt 15.600 milliardar kroner på våpensystem, militært utstyr og væpna styrkar.

Dette var 2,6 prosent meir enn året før og det meste nokosinne sidan SIPRI byrja å overvake for 30 år sidan. Auken sidan 1998 har vore på heile 76 prosent, justert for inflasjon.

I snitt vart det brukt nærare 43 milliardar kroner dagleg i 2018, viser SIPRI-rapporten.

USA på topp

USA toppar lista og brukte drygt 5.600 milliardar kroner, eller over 15 milliardar kroner dagleg i fjor. Dette var ein auke på 4,6 prosent eller drygt 240 milliardar kroner frå året før og nesten like mykje som dei åtte neste landa på lista brukte til saman.

Kina kjem på andreplass og brukte nærare 2.200 milliardar kroner på forsvaret sitt, ein auke på 5 prosent frå året før og nesten ti gonger meir enn det landet brukte i 1994.

– Auken i det kinesiske forsvarsbudsjettet følgjer den økonomiske veksten i landet. Kina har heilt sidan 2013 sett av 1,9 prosent av bruttonasjonalproduktet sitt til forsvaret, påpeikar SIPRI-forskaren Nan Tian.

– USA og Kina stod i 2018 for halvparten av pengebruken i verda på forsvaret, konstaterer han.

Saudi-Arabias krigføring

Saudi-Arabia følgjer på tredjeplass med eit forsvarsbudsjett på nærare 590 milliardar kroner i fjor, delvis som eit resultat av krigføringa i landet i Jemen.

I spissen for ein regional koalisjon har Saudi-Arabia gjennomført nærare 20.000 flyangrep i Jemen dei siste fire åra, og flya, bombene og rakettane kjøper dei frå USA.

Pengebruken i fjor, som utgjorde 8,8 prosent av det oljeriket bruttonasjonalproduktet i kongedømmet, var likevel 6 prosent lågare enn året før, og den samla pengebruken på forsvaret i Midtausten fall med 1,9 prosent i 2018.

Asiatiske rivalar

Landa i Asia og Stillehavsregionen har rusta opp i 30 år og står no for 28 prosent av pengebruken på forsvaret i verda. I 1988 stod dei same landa for 9 prosent.

I tillegg til Kina er det India som leiar an i rustningskappløpet. I fjor brukte landet i underkant av 580 milliardar kroner på forsvaret, ein auke på 3,1 prosent frå året før.

Erkerivalen Pakistans forsvarsbudsjett auka med heile 11 prosent til i underkant av 100 milliardar kroner.

Sør-Korea brukte drygt 370 milliardar kroner på forsvaret, ein auke på 5,1 prosent frå året før.

– Spenninga mellom landa i Asia, og dessutan mellom Kina og USA, er hovudårsaka til den auka pengebruken på forsvaret i regionen, seier seniorforskar Siemon Wezeman i SIPRI.

Russlands budsjett krympa

Russlands forsvarsbudsjett var i fjor på drygt 530 milliardar kroner og krympa med 3,5 prosent frå 2017.

Dei samla forsvarsbudsjetta til NATOs 29 medlemsland, inkludert USA, var til samanlikning på drygt 8.350 milliardar kroner, nærare 16 gonger meir.

NATO-landet Tyrkia auka forsvarsbudsjettet sitt med heile 24 prosent, den største prosentvisen auken av alle, til 165 milliardar kroner.

Bulgaria, Latvia, Litauen og Romania auka òg budsjetta sine med rundt 20 prosent, medan Polen auka med 8,9 prosent til drygt 100 milliardar kroner. Ukraina brukte 21 prosent meir enn året før.

Landa i Latin-Amerika brukte til saman 3,1 prosent meir på forsvaret i 2018, noko først og fremst Brasil bidrog til med ein auke på 5,1 prosent.

Landa i Afrika brukte for fjerde år på rad mindre, og nedgangen i fjor var på 8,4 prosent. Sudan halverte forsvarsbudsjettet sitt, Angola kutta med 18 prosent og Algerie med 6,1 prosent.

