17-åringar piska og avretta i Iran

Mehdi Sohrabifar og Amin Sedaghat, som var fetrar, vart arrestert då dei var 15 år gamle og funne skuldige i fleire valdtekter. Amnesty beskriv rettssaka mot dei som svært mangelfull.

Ifølgje Amnesty var dei to ikkje gjort kjent med dødsdommen før rett før dei vart avretta i Adelabad-fengselet i Shiraz sør i Iran 25. april.

Familiane og forsvararane deira vart heller ikkje gjort kjent med avrettingane før dei hadde funne stad.

Dei to gutane hadde ifølgje Amnestys kjelder merke på kroppen etter pisking.

– Iranske styresmakter har endå ein gong vist at dei på sjukt vis er villige til å ta livet av barn, stikk i strid med internasjonal lov. Det verkar som om dei i to år på brutalt vis lét vere å fortelje desse gutane om dødsdommen, og at dei rett før dei i løyndom gjennomførte avrettingane piska dei, seier Philip Luther, som leiar Amnestys verksemd i Midtausten.

– Bruk av dødsstraff til personar som var under 18 år då lovbrotet vart gjort, er strengt forbode i samsvar med internasjonal menneskerettslov og eit grovt brot på rettane til barn, seier han.

Iran har skrive under FNs barnekonvensjon, men er likevel det landet i verda som avrettar flest mindreårige.

