Danmark tar grep for å få fleire organdonorar

Mange organ går til spille fordi det er vanskeleg å konstatere når ein potensiell donor reelt er hjernedød – og det er hjernedød som har vore kriteriet for at ein faktisk er død. Danske politikarar vil endre dette, og endre kriteria for kva som er ein hjartedød person og dermed redde fleire liv.

– På bakgrunn av erfaringar frå utlandet gir det meining å bruke kriteriet om hjartedød – altså at hjartet stoppar å slå – som supplement til hjernedødskriteriet, som har vore brukt sidan 1990, seier helseminister Ellen Trane Nørby til Jyllands-Posten.

Politisk fleirtal

Det er politisk fleirtal i Danmark for at talet på organdonasjonar skal auke med 20 til 40 prosent frå 2020.

Eit hinder har vore at pasientar som blir halde i live med respirator og der hjernedøden ikkje kan konstaterast, ikkje kan bli donorar – sjølv om dei eller pårørande deira har uttrykt ønske om å donere organ.

Helseministeren blir støtta av eit utval av legar som har danna grunnlaget for den politiske semja.

Helle Haubro Andersen ved det danske senteret for organdonasjon seier det er medisinske og kirurgiske framsteg på transplantasjonsområdet som gjer det mogleg å bruke hjartedød som supplement til hjernedøden.

Kriteria

– Om hjartedødkriteriet gjeld kan ein stengje av respiratoren når det ikkje er nokon moglegheiter for å redde livet til pasienten, til dømes om ein pasient har store hjerneskadar. Då stoppar hjartet å slå, og så kan ein donere organa, seier Haubro Andersen.

Eit menneske blir rekna som hjartedødt når det sluttar å kunne puste sjølv og hjartet sluttar å slå, men juridisk sett er ikkje donasjon etter hjartedød tillate i Danmark i dag før ein med sikkerheit har fysiske teikn på at døden er skjedd og ein dødsattest er skriven. Teikna etter dagens kriterium inneber at det kan ha gått så lang tid at organa til den avdøde ikkje lengre kan brukast.

Ifølgje Stiftelsen Organdonasjon vart det gjennomført 100 donasjonar i 2018 i Noreg. Per 31. desember i fjor stod det 460 personar på venteliste for å få eit nytt organ.

