Eriksen Søreide: Trumps fredsplan for Midtausten må vurderast grundig

– Dei held korta veldig tett inntil brystet med tanke på kva som kjem i planen. Men vi har vore opptatt av at vi uansett vil vurdere veldig grundig det som kjem på bordet, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Dette har òg vore Noregs bodskap til partane, fortel ho.

– Det er viktig å sjå nøye på planen før ein tar stilling til om ein synest han kan fungere eller ikkje.

Etter ramadan

Det kvite hus varsla nyleg at president Donald Trump vil legge fram den nye fredsplanen sin for Midtausten etter fastemånaden til muslimane, ramadan, som i år blir avslutta i byrjinga av juni.

Det er knytt stor spenning til kva planen vil innehalde.

Tysdag var Eriksen Søreide på besøk i Brussel, der ho og EUs utanrikssjef Federica Mogherini leidde eit møte i givarlandsgruppa for Palestina (AHLC), som Noreg er formannskap for.

Der var bodskapen frå Noreg og EU krystallklart: Tostatsløysinga er einaste farbare veg.

– Eg pleier ikkje å kommentere ting som ikkje eksisterer enno. Så eg vil ikkje kommentere nokon framtidig plan som USA eller andre kan komme til å legge fram, sa Mogherini.

Men Europa har hatt ein konsekvent bodskap i saka, la til ho.

– Nokon meiner vi bør forkaste tostatsløysinga. Men tostatsløysinga er og blir einaste realistiske veg framover.

Stor usikkerheit

Palestinarane er i dag fanga i ei djup økonomisk krise som ifølgje Eriksen Søreide har tvinga fram sparetiltak på palestinsk side som er så stramme at dei ikkje kan fortsette på sikt.

Samtidig går det føre seg forhandlingar om ein ny regjeringskoalisjon i Israel etter valet i starten av april.

Usikkerheita er stor om korleis situasjonen vil utvikle seg vidare.

– No ventar vi på at den nye israelske regjeringa skal ta form, og vi trur det vil skje mot slutten av mai. Men så langt har vi ingen indikasjonar på at politikken for regionen vil endre seg dramatisk, seier Eriksen Søreide.

