Kosovo og Serbia samde om nye samtalar

utenriks

Partane har vorte samde om å blåse liv i fredstilnærminga i samsvar med eksisterande avtalar, kjem fram det av ei fråsegn frå den tyske regjeringa.

Det heiter i fråsegna at partane skal ha ei «konstruktiv» rolle i dei nye samtalane, som skal haldast av EUs utanrikssjef Federica Mogherini. Når dei nye samtalane skal føregå, er ukjent.

Representantar frå Kosovo og Serbia var måndag i Berlin, invitert av Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikets president Emmanuel Macron. I 2014 starta Serbia medlemskapsforhandlingar med EU, og forsoning mellom Beograd og Pristina er eitt av krava Brussel stiller. Forhandlingane stansa opp i fjor, og møtet på måndag var eit håp om å samle partane til forhandlingsbordet igjen.

Møtet på måndag hadde eit mål om å duse ned dei verste feidane mellom Serbia og den tidlegare provinsen i landet, Kosovo.

Merkel sa i ei fråsegn etter møtet at det ikkje handla om å finne ei løysing, men for å sjå på kva for positive utviklingsmoglegheiter landa i Balkan har. Også andre baltiske land tok del på møtet.

