Noreg og EU slår ring om tostatsløysinga

– Eg pleier ikkje å kommentere ting som ikkje eksisterer enno. Så eg vil ikkje kommentere nokon framtidig plan som USA eller andre kan komme til å legge fram, sa EUs utanrikssjef Federica Mogherini då ho møtte pressa saman med utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i Brussel tysdag.

Men Europas bodskap i saka har vore konsekvent, la Mogherini til. Nemleg at ei tostatsløysing er «einaste realistiske veg framover».

Det kvite hus varsla nyleg at president Donald Trump vil legge fram den nye fredsplanen sin for Midtausten etter fastemånaden til muslimane ramadan, som i år blir avslutta i byrjinga av juni. Det er no knytt stor spenning til kva planen vil innehalde.

Samtidig blir det forhandla om ein ny regjeringskoalisjon i Israel etter valet i byrjinga av april.

– No ventar vi på at den nye israelske regjeringa skal ta form, og vi trur det vil skje mot slutten av mai. Men så langt har vi ingen indikasjonar på at politikken for regionen vil endre seg dramatisk, seier Eriksen Søreide til NTB.

Utanriksministeren var i Brussel for å leie eit møte i givarlandsgruppa for Palestina.

