Store grupper barn papirlause i Irak etter at IS er nedkjempa

– Vi står overfor det som kan bli ei tidsinnstilt bombe. Å gi desse barna skulegang, helsehjelp, rett og slett retten til å eksistere, er nøkkelen til ei berekraftig framtid for desse barna og for Irak, seier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen.

Det gjeld spesielt barn fødd mellom 2013 og 2017, medan IS kontrollerte omkring ein tredel av Irak. Dei har ikkje lenger gyldig fødselsattest sidan Irakiske styresmakter ikkje ser på papir utskrive av IS som gyldige. Mange irakarar har dessutan mista dokument under flukt.

Flyktninghjelpens rapport «Barrierer frå fødsel» skildrar situasjonen for anslagsvis 45.000 barn. Ein fryktar no ein oppblomstring av sjukdommar som tidlegare var utrydda i Irak sidan mange ikkje får vaksinane dei treng. For dei som ikkje får identiteten sin stadfesta, kan livet i Irak bli veldig vanskeleg. Du har ikkje rett til å kjøpe ein stad å bu, inga moglegheit til å få ei formell tilsetting eller å inngå ekteskap.

FN bekymra

Situasjonen har vekt bekymring hos FN som også anslo tidlegare i år at 45.000 irakiske barn manglar gyldige identifikasjonspapir.

Domstolane i Irak som får mange av desse sakene på bordet, har bede styresmaktene endre lovverket. Dette omfattar ikkje berre familiar etter tidlegare IS-krigarar, men også heilt vanleg sivile innbyggjarar i byar og landsbyar som IS har kontrollert i fleire år.

– Vi ber irakiske styresmakter om å sikre at barn utan papir får same rettar som andre irakiske borgarar, seier Egeland til AP.

Flyktninghjelpen får 170 førespurnader i månaden om hjelp for familiemedlemmer i denne situasjonen. Det gjeld òg barn som ikkje har ein registrert far, eller om far er registrert på listene til tryggingsstyresmaktene eller mistenkt for å ha hatt ei tilknyting til IS.

Barn fengsla

Human Rights Watch er òg blant organisasjonane som har dokumentert at situasjonen er svært vanskeleg for barn i irakiske og kurdiske område, spesielt for dei som er skulda for å ha eit samband til IS.

Rundt 1.500 barn ned i 13-årsalderen sat ved årsskiftet bak lås og slå i Irak, skulda for IS-tilknyting. Organisasjonen slår fast at det òg har vorte brukt tortur for å presse fram tilståingar. Dette er omtalt i rapporten «Everyone Must Confess: Abuses against Children Suspected of ISIS Affiliation in Iraq».

