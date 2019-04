USA sender ytterlegare 320 soldatar til grensa til Mexico

utenriks

Soldatane, som skal sendast i slutten av september, kjem i tillegg til dei 2.900 soldatane frå hæren og dei 2.000 soldatar frå nasjonalgarden som allereie er ved grensa.

Pentagons talsmann Jamie Davis seier i ei fråsegn at dei nye soldatane skal hjelpe med å transportere migrantar og sørgje for at migrantane, òg dei i varetekt, er varme og har mat.

Dei siste månadene har tusenvis av migrantar frå Mellom-Amerika komme Mexico. Mange av dei har USA som mål. Talet på soldatar på den amerikanske sidan har auka med tida, der president Donald Trump seier migrantane er til trussel for den nasjonale sikkerheita.

(©NPK)