Iransk tankskip med 1 million fat olje i motortrøbbel i Raudehavet

utenriks

Saudiarabiske styresmakter fekk nødsignal frå Happiness I om «motorsvikt og tap av kontroll» over skipet, melder statlege medium i landet torsdag.

Fartøyet har eit mannskap på 26. 24 av dei er iranarar og to er frå Bangladesh. Seinare torsdag låg skipet like sørvest for hamnebyen Jeddah.

Fleire offentlege organ i Saudi-Arabia vart sett i aksjon, blant dei miljøvernstyresmaktene. Det finst ingen opplysningar frå saudiarabiske medium om oljeutslepp frå tankskipet. Iran avviser at det har vore noko utslepp.

Skipet var på veg gjennom Raudehavet og skulle inn i Suez-kanalen, men fekk motorstans då vann byrja å leke inn i maskinrommet. Ingen vart skadde, melder det iranske statlege nyheitsbyrået IRNA

Ifølgje nettstaden TankerTrackers.com frakta Happiness I minst 1,1 million fat olje. Skipet hadde følgje av eit mindre søsterskip kalla Sabiti, og det var nær nok til å kunne evakuere mannskapet frå tankskipet då motorane stansa tysdag.

Episoden skjer samtidig som fristen for dispensasjonar frå amerikanske sanksjonar mot Iran løp ut 2. mai. Etter det kan ikkje lenger Japan, Sør-Korea, Tyrkia, Kina og India kjøpe olje frå Iran. Tyrkia meiner sanksjonane er ulovlege og vil ikkje rette seg etter dei.

Det er uklart kvar tankskipet skulle frakte olja.

Saudi-Arabia og Iran utgjer to motpolar i Midtausten.

