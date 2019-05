Israelsk høgsterett stansa utvising av HRW-leder

utenriks

Det israelske innanriksdepartementet trekte tidlegare i år tilbake Shakirs opphalds- og arbeidsløyve og skulda han for å støtte boikott av Israel.

Avgjerda vart tatt med tilvising til ei omstridd lov som vart vedtatt i 2017. Lova nektar åtgang for utanlandske statsborgarar som støttar boikott av Israel og pressar landet til å trekkje seg ut av dei okkuperte palestinske områda.

Human Rights Watch og Shakir nektar for å ha tatt til orde for slik boikott. Han etterlyste bevis og anka avgjerda inn for det israelske rettsvesenet.

– Ei ny og farleg tolking av lova, meinte den USA-baserte menneskerettsorganisasjonen og viste til at kritikk av bedrifter som opererer i dei ulovleg okkuperte områda ikkje kan bli sidestilt med oppfordring til boikott.

I førre månad tapte Human Rights Watch anken, og ein domstol i Jerusalem gav Shakir fram til 1. mai med å forlate landet.

Tysdag sette israelsk høgsterett ned foten, forlengde utvisingsfristen til 7. mai og bad innanriksdepartementet gjere ei ny vurdering, opplyste Sakirs advokat Michael Sfard torsdag.

(©NPK)