Mueller-rapporten bestseljar i USA

Ifølgje NPD BookScan selde rapporten 42.000 eksemplar førre veke, sjølv om han ligg gratis på nett, og er no offisielt ein bestseljar.

Justisminister William Barr publiserte for to veker sidan ei sladda utgåve av den 448 sider lange Russland-rapporten på internett. Tre forlag – Scribner, Melville House og Skyhorse – gav deretter ut rapporten i papirformat.

Scribners versjon, som ògså omfattar analysar frå Washington Post, låg laurdag for to veker sidan på førsteplass på Amazons bestseljarliste. Skyhorses utgjeving var den gongen nummer to på lista, medan Melville Houses utgåve var på plass nummer fire.

