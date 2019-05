Over 80 tadsjikiske barn henta heim frå Irak

utenriks

Barna returnerte tilbake til Tadsjikistan med eit spesialfly til hovudstaden Dusjanbe tysdag, opplyser utanriksdepartementet i ei fråsegn.

Ifølgje departementet er dette barn som vart «tvungne til å bli med» foreldra som vart rekrutterte av IS og andre ekstremistgrupper. Nokon av barna vart også fødde i Irak.

Barna vil gå gjennom medisinske undersøkingar og eventuelt få behandling og vaksinar. Deretter vil psykologar og lærarar over ein lengre periode lære barna å tilpasse seg eit liv i Tadsjikistan, skriv den tadsjikiske mediegruppa Asia-Plus.

Barna kom til heimlandet utan foreldra. Styresmaktene seier at slektningar kan ta over omsorga av barna, men seier at dersom ingen vil det, vil styresmaktene ta vare på dei, skriv det tadsjikiske nettsida Ozodi.

I februar uttalte departementet at dei jobba med å hente heim 75 barn i Iran der 43 tadsjikiske kvinner sona fengselsstraff for ekstremist-relaterte lovbrot.

11 barn sit framleis i fengsel saman med mødrene sine, men det blir jobba med å hente heim desse òg.

Rundt 1.000 tadsjikiske statsborgarar har dratt til Irak og Syria for å verve seg i ekstremistgrupper sidan 2011, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

