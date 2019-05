Pelosi skuldar USAs justisminister for løgn

utenriks

På ein pressekonferanse torsdag gjekk Pelosi til frontalangrep på Barr etter at han boikotta ei høyring i justiskomiteen i Representanthuset om Mueller-rapporten.

Barr vart onsdag grilla i Senatets justiskomité om den 448 sider lange granskingsrapporten frå spesialetterforskar Robert Mueller som omhandla skuldingane om russisk innblanding i presidentvalet i 2016.

Pelosi meiner vitnemålet hans reiser «dødsseriøse» spørsmål.

– USAs justisminister fortalde ikkje sanninga til Kongressen i USA. Det er eit lovbrot, sa Pelosi torsdag.

Pelosi presiserer ikkje kva for eit vitnemål ho siktar til. I Senatet 10. april sa Barr at han ikkje visste om Mueller var samd i konklusjonane hans om rapporten. Denne veka vart det kjent at Mueller i eit brev 27. mars kritiserte Barr for å vere upresis i justisdepartementet sitt samandrag av granskingsrapporten.

Barr sa onsdag at svaret hans den gongen ikkje var villeiande, sidan han hadde vore i kontakt med Mueller sjølv og ikkje medlemmer av etterforskingsteamet, og at bekymringane i stor grad gjaldt prosess og ikkje innhald. Ein talsperson for justisdepartementet kallar Pelosis skulding «skøytelaus, uansvarleg og falsk».

Pelosi meiner vegringa Det kvite hus har mot å føye seg etter stemningar frå justiskomiteen i Representanthuset, er «veldig, veldig alvorleg». Ho påpeika vidare at det å ignorere slike stemningar frå Kongressen er ein av paragrafane som vart brukte i riksrettssaka mot tidlegare president Richard Nixon.

