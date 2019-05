Sri Lanka avlyser gudstenestene i helga

utenriks

Kardinal Malcolm Ranjith har vedtatt å avlyse alle gudstenestene førstkommande søndag, basert på dei siste tryggingsrapportane frå styresmaktene, opplyser Edmund Tillakaratne, talsmann for bispedømmet i hovudstaden Colombo.

Også gudstenestene førre søndag vart avlyste. Alle dei katolske kyrkjene i landet heldt stengt. I staden heldt Ranjith ein preike for prestestanden og nasjonale leiarar i bustaden sin. Preika vart send på fjernsyn. Muslimar vart bedne om å halde seg heime under fredagsbønna.

Terrorangrepa mot tre kyrkjer og tre hotell 21. april tok livet av til saman 253 menneske. Styresmaktene på Sri Lanka åtvarar om at mistenkte som angrepa blir kopla til, framleis er på frifot.

Tysdag sa ein statsråd at det finst etterretningsinformasjon som antydar at ministrar i regjeringa kan bli utpeika som mål av same gruppe som stod bak påskeangrepet. Gruppa har svore lojalitet overfor IS.

Onsdag sende politiet på Sri Lanka ut namn og bilde av ni sjølvmordsbombarar som stod bak angrepa første påskedag. Blant dei var den ytterleggåande predikanten Mohamed Zahran, òg kjent som Zahran Hashim, som politiet skildrar som leiaren for angrepa. Kona til ein sjølvmordsbomder, som sprengde seg saman med barna sine og tre politifolk i ein bustad som tilhøyrde svigerfaren hennar, ein kjend krydderhandlar, er òg blant dei ni som står på lista.

