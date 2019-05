Volkswagens resultat fell

utenriks

Driftsresultatet for konsernet som heilskap fall òg, frå 4,2 milliardar euro i det frøste kvartalet i fjor til 3,9 milliardar euro i det første kvartalet i år.

Omsetninga steig 3,1 prosent til 60 milliardar euro.

Det reduserte resultatet heng saman med at konsernleiinga har sett av ytterlegare 1 milliard euro til eventuelle bøter i samband med utsleppskanalen dieselgate.

Dei tolv bilmerka til konsernet selde til saman 2,6 millionar køyretøy i årets første kvartal, ein nedgang på 6,7 prosent.

Både Audi og Porsches inntekter fall. Men driftsresultatet for Volkswagen-bilmerket steig 5 prosent til 921 millionar euro. Betra kostnadskontroll og ein meir lønnsam forretningsmodell kompenserer for lågare salsvolum, ifølgje kvartalsrapporten.

– VW er i gang med ein god start på året, seier økonomisjefen til konsernet Frank Witter.

Volkswagens salsmål fór i år er eit volum som overgår fjorårets nivå, og inntektsauke på opptil 5 prosent.

Volkswagen står framleis overfor juridiske utfordringar knytt til skandalen i 2015 der det kom fram at bilde var utstyrte med programvare for å jukse på dieselutslepptestar. Dermed stod fram dei til saman nærare 11 millionar bilane som meir miljøvennlege enn dei var. Sidan den gongen har Volkswagen betalt over 27 milliardar euro til bøter, erstatningar og forlik.

Men fleire saker ventar. Mellom anna står eit kommande søksmål frå ei gruppe investorar på trappene.

(©NPK)