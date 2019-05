FN: Talet på ebola-dødsfall blir venta å passere eitt tusen i Kongo

utenriks

Samtidig held angrepa på helsearbeidarar som prøver å hindre spreiinga av den dødelege sjukdommen fram.

Utbrotet vart erklært i Aust-Kongo i august i fjor, og er det nest dødelegaste ebolautbrotet i historia.

Arbeidet med å hindre spreiing blir hindra av den kompliserte tryggingssituasjonen og djup mistillit i lokalsamfunna.

Sentera som behandlar ebolapasientar, har vorte angripe fleire gonger. I april vart ein epidemiolog som arbeidde for Verdshelseorganisasjonen (WHO) drepe under eit angrep på eit sjukehus i storbyen Butembo.

Torsdag denne veka vart eit nytt angrep slått tilbake, ifølgje sjefen for WHOs akuttinnsats, Mike Ryan. Han opplyser om at det er registrert 119 angrep sidan januar. Fleire titals opprørsgrupper er aktive i området.

Samtidig er WHOs innsats kritisk underfinansiert, opplyser Ryan.

Den norske regjeringa melde torsdag at dei bidreg med 7,8 millionar kroner for å kjempe mot utbrotet. Noreg sender òg eit ekspertteam med helsearbeidarar og tre isolasjonseiningar som blir nytta til transport av personar med alvorleg smittsam sjukdom.

WHO hadde fredag registeret 994 dødsfall som følgje av ebola, men dette er venta å stige til over 1.000 når kongolesiske helsestyresmakter kjem med ny oppdatering seinare på dagen.

Ebola-utbrotet i Vest-Afrika i 2014–2016 tok livet av over 11.000 menneske.

(©NPK)