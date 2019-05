Kypros' politisjef får sparken etter avsløring av seriedrapsmann

utenriks

Mangelfull oppfølging av meldingar om sakna personar kan ha gjort det mogleg for den antatte seriedrapsmannen å gjere nye drap, ifølgje president Nikos Anastasiades.

Ein 35 år gammal kaptein i hæren har sagt at han sidan 2016 har drepe sju utanlandske kvinner og jenter som har forsvunne.

Torsdag gjekk justisministeren i landet av etter aukande kritikk mot innsatsen til politiet. I oppseiinga til politisjef Zacharias Chrysostomou seier presidenten at politisjefen må ta ansvar for handlingane til dei som er underordna han.

35-åringen vart arrestert 18. mars etter at turistar fann liket av ei 38 år gammal filippinsk kvinne som kom til syne då kraftig regn førte til flaum i ein nedlagt gruvegang.

Politiet har sidan funne liket av ytterlegare éi filippinsk kvinne der, og 35-åringen har fortalt politiet om andre stader der han har dumpa offera.

Politiet har òg funne liket av ei nepalsk kvinne ved ein militær skytebane, og ei uidentifisert kvinne i ein koffert på botnen av ein innsjø.

Leitinga etter dei tre siste offera held fram. Det dreier seg om den seks år gamle dottera til den eine drepne filippinske kvinna, og ei rumensk kvinne og dottera hennar.

President Anastasiades har etter avsløringa lova å sørgje for at arbeidsinnvandrarane på Kypros får betre vern.

Kritikarar meiner at det faktumet at offera var utanlandske bidrog til at politiet ikkje sette inn større ressursar då dei vart melde sakna.

