Syklonen Fani har treft India

– Delar av syklonen trefte land klokka 8.30, og det er venta at heile syklonen vil treffe land dei to neste timane, opplyser det meteorologiske instituttet på Twitter fredag.

Dei opplyser i ei ny Twitter-melding fredag at syklonen trefte land 25 kilometer sør for byen Puri ved Bengalbukta.

Det er venta at styrken på syklonen vil vere «ekstrem» i fire til seks timar når den treff land, skriv Times of India.

Syklonen blir rekna for å vere den største som vil treffe den austlege delen av India på nesten to tiår. Torsdag bygde han seg opp over Bengalbukta, om lag 250 kilometer frå land, og flytta seg sakte, men sikkert vestover. Han tek med seg både kraftig regn og vind.

Over ein million har vorte evakuert som følgje av syklonen. Rundt 3.000 evakueringssenter er oppretta i skular og offentlege bygningar.

