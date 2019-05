Tysk by har erklært klimakrise

utenriks

Det samrøysta vedtaket vart gjort i kommunestyret i byen seint torsdag kveld.

Vedtaket inneber at det skal setjast i verk tiltak for å minske utslepp av klimagassar frå bygningar og transport.

I fjor opplevde byen den tørraste sommaren sidan 1990, noko som mellom anna førte til at sandbankar kom til syne ved Bodensjøen, som ligg like ved byen.

Det tyske miljødepartementet meiner at vedtaket kan auke merksemda kring klimaendringane. Ein talsmann for departementet understrekar samstundes at det no er naudsynt med konkrete handlingar, ikkje berre symbolske markeringar.

(©NPK)