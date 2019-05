Bratt børsfall i Asia – ny frykt for handelskrig

utenriks

Hongkongs Hang Seng-indeks har måndag gått ned 3,7 prosent, etter å ha opna med ein nedgang på 2,43 prosent.

I Kina har den leiande Shanghai Composite-indeksen gått ned med heile 5,1 prosent, få timar etter at den opna med ein nedgang på 3,04 prosent. Shenzhen-indeksen opna med ein nedgang på 3,66 prosent. Også på Filippinane og i Indonesia har falla vore store.

Frykta for ein handelskrig mellom USA og Kina har på nytt auka etter at president Donald Trump varsla at USA vil auke tollen på kinesiske varer førstkommande fredag. Trump har vore misnøgd med manglande framgang i forhandlingane mellom landa.

Marknadsanalytikar Jeffrey Halley i OANDA seier Trump har brukt sterkare tiltak enn det som er nødvendig for å løyse problemet.

– Det einaste som vil oppta investorar denne veka vil vere handelssamtalar, seier Halley.

Ifølgje Trump har Kina i ti månader betalt ein toll på 25 prosent på teknologivarer til 50 milliardar dollar, og 10 prosent på andre varer til 200 milliardar dollar. Dei 10 prosentane vil fredag auke til 25 prosent, har presidenten varsla.

Kina vurderer på si side å avlyse planlagde møte med USA denne veka, opplyser ei ikkje namngitt kjelde til Wall Street Journal.

Børsane i Japan og Sør-Korea er stengde måndag som følgje av ein offentleg fridag.

(©NPK)