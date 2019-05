utenriks

Til saman er 416 menneske henta opp frå ti ulike båtar sidan laurdag, opplyser kystvakta.

Etter at overfarten til Hellas og Italia har vorte meir eller mindre stengd, vart Spania i fjor det viktigaste målet for migrantane frå Nord-Afrika. 60.000 kom gjennom året, 11.000 berre i oktober. Men talet har falle til under 500 i månaden i mars, ifølgje innanriksdepartementet.

FN høgkommissær for flyktningar seier at minst 800 menneske har drukna i forsøket på å krysse over til Spania i 2018.

