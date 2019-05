Iran kunngjer delvis tilbaketrekking frå atomavtalen

utenriks

Nyheitsbyråa Isna og Tasnim melde begge måndag at president Hassan Rouhani vil komme med kunngjeringa onsdag, nøyaktig eitt år etter at USAs president Donald Trump kunngjorde at USA ville trekke seg frå avtalen mellom Iran og seks av stormaktene i verda.

Det er venta at Rouhani forklarer kva ei delvis tilbaketrekking inneber i eit direktesendt intervju med den statlege TV-kanalen IRIB onsdag kveld.

Formålet med avtalen var å hindre Iran i å utvikle atomvåpen mot at sanksjonane mot landet skulle lettast. Men Trump trekte USA frå avtalen og gjeninnførte sanksjonar, inkludert ein embargo av Irans viktige oljesektor.

Det internasjonale atomenergibyrået IAEA har i ei rekke rapportar meldt at Iran har respektert sin del av avtalen og redusert den kjernefysiske verksemda si i betydeleg grad.

Dei andre landa som underteikna avtalen – Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Russland, Kina og EU har prøvd å halde han i live og hindre at Iran trekker seg trass i press og truslar om straffetiltak frå USA.

Tenestemenn frå Iran og dei andre partane i avtalen skal møtast tysdag i Brussel for å drøfte mekanismar for å omgå dei amerikanske sanksjonane ved å sørge for at pengeoverføringar mellom iranske og europeiske selskap ikkje går direkte.

