Omval i Istanbul etter lokalval

utenriks

Det statlege nyheitsbyrået Anadolu melder at avgjerda vart tatt på eit møte i valkommisjonen måndag, og at Recep Özel, AKPs representant i kommisjonen, stadfestar vedtaket.

AKP gjekk på eit uventa og uønskt tap i Tyrkias største by ved valet av borgarmeister i mars og kravde 16. april at valet blir annullert og at det blir halde omval på grunn av påståtte avvik.

Dagen etter vedtok den lokale valkommisjonen at Ekrem Imamoglu frå det sekulære opposisjonspartiet CHP hadde vunne valet. Dette har den statlege valkommisjonen i landet no \gjort om etter krav frå AKP.

Mens AKP vann valet 31. mars i landet som heilskap, gjekk partiet på smertefulle nederlag i dei politisk viktige byane Ankara og Istanbul.

(©NPK)