Pompeo med breiside mot Kina og Russland i Arktis

Før møtet i Arktisk råd i Rovaniemi i Finland denne veka sa Pompeo at den arktiske regionen har vorte ein arena for global konkurranse på grunn av dei enorme reservane av olje, gass, mineral og fisk.

Han fordømte forsøket som Kina gjer på å framstille seg som ein «nær arktisk stat» og viste til vurderinga i Pentagon om at Kina prøver å etablere permanent sikkerheitsnærvære i regionen, mellom anna med ubåtar.

– Det eksisterer berre arktiske og ikkje-arktiske statar. Det finst ingen tredje kategori, og å hevde noko anna gir Kina nøyaktig ingenting, sa han og streka under at all kinesisk aktivitet i området må overvakast nøye.

Pompeo fordømte òg russiske territorielle krav på nye raskare handelsruter som etter kvart blir opna som følgje av lengre isfrie periodar.

Han hevda at Russland på ulovleg vis krev at andre land ber om løyve til å passere med skipa sine, at utanlandske skip må føre russisk lós og at Russland truar med å senke kvart skip som ikkje følgjer opp krava.

– Slike provoserande aksjonar er ledd i eit mønster av aggressiv russisk framferd i Arktis, sa han.

