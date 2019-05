Prins Harry: Vi har fått ein son

utenriks

Britane har venta og venta i vekevis på nyheita om fødselen, og måndag ettermiddag vart det endeleg klart. Buckingham Palace opplyste at fødselen var i gang, og ved 14.40-tida kunne ein tydeleg stolt og rørt far fortelje det ventande pressekorpset at Meghan hadde fødd ein son.

Den vesle prinsen veg 3,26 kilo, og dei ferske foreldra har enno ikkje avgjort namn, ifølgje prins Harry.

Meghan og Harry gifta seg i mai i fjor og er busett nær Windsor slott. For få veker sidan opplyste paret at dei ønskte at fødselen skulle føregå så privat som mogleg.

