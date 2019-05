SOHR: Luftangrep mot tre sjukehus i Idlib og Hama i Syria

utenriks

Det er ikkje meldt om såra eller drepne, men sjukehusa er ute av drift som følgje av angrepa, ifølgje aktivist- og observatørgruppa.

Minst åtte sivile skal derimot ha vorte drepne i angrep andre stader i den nordvestlege provinsen gjennom helga.

Angrepa mot sjukehusa vart gjennomførte søndag av det SOHR beskriv som russiske fly.

Sjukehusa i Idlib, eitt i byen Kafranbel og eit anna i Hass, skal ha vorte evakuerte kort tid før angrepa. Det er ikkje komme opplysningar om skadeomfanget ved det tredje sjukehuset, som ligg nord i Hama-provinsen.

Idlib blir kontrollert av den ytterleggåande islamistgruppa Hayat Tahrir al-Sham (HTS). I september oppretta Tyrkia og Russland ei såkalla buffersone for å forhindre at det syriske regimet innleidde ein omfattande offensiv mot området. Men etter at HTS tok full kontroll over provinsen i januar, har han stadig oftare vorte bomba av russiske og syriske fly.

Det bur 3 millionar menneske i Idlib, mange av dei er fordrivne frå andre delar av Syria.

