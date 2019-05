Bilprodusenten Porsche godtar bot på 5,3 milliardar kroner for dieseljuks

utenriks

Bota til Porsche, som er eigd av Volkswagen-konsernet, er den førebels siste i ei rekke gigantbøter som er ilagd Tysklands mest kjente bilprodusentar. Avsløringane om juks med utsleppsmålingane har særleg ramma VW og dei ulike merka som ligg under konsernet.

Påtalemakta seier at Porsche ikkje har fremma nokon juridisk protest mot bota, som dermed blir sett på som vedtatt.

VW innrømte i 2015 å ha manipulert 11 millionar bilar, eksportert verda over, slik at testresultata i laboratorium viste lågare utslepp enn ute på vegane.

Ein talsmann for påtalemakta seier at det no ikkje går føre seg fleire granskingar mot selskapet, men at styresmaktene framleis sjekkar rolla til einskildpersonar i «dieselgate», blant dei tidlegare toppsjef i VW, Martin Winterkorn.

Parallelt med at autoritetane granskar VW har ei rekke investorar gått til sak mot selskapet fordi aksjane vart kraftig svekte etter avsløringane. Også fleire tusen bileigarar i ei rekke land har gått til massesøksmål med krav om kompensasjon for verditap.

Så langt har dieselskandalen kosta VW-konsernet 300 milliardar kroner.

