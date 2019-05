Gisseldrama utanfor Toulouse

utenriks

Gisseltakaren har fyrt av to skot i lufta, men politiet har førebels ikkje svart på elden eller gjort forsøk på å storme kafeen.

Det var like over klokka 16 at gisseltakaren gjekk inn i kafeen, som ligg i forstaden Blagnac nord for Toulouse. Han bad folk forlate lokalet, men heldt igjen fem personar som gislar, alle kvinner. Ein person vart seinare lauslaten.

Om lag ein time seinare skaut han mot politiet som står utanfor, men det er ikkje meldt om at nokon er såra. Ifølgje avisa SudOuest trur ikkje politiet at det er snakk om ei terrorhandling.

Gislane er ifølgje nyheitsstasjonen France 3 eigaren av kafeen og fire tilsette. Gisseltakaren har på seg ein motorsykkelhjelm og har festa eit gopro-kamera på kroppen.

Ifølgje politiet er det førebels uklart kven gisseltakaren er, og kva slags krav han stiller. Men han skal ha forlangt å få snakke med ein forhandlar, melder franske medium.

Ei anonym politikjelde seier ifølgje avisa Le Figaro at gisseltakaren er 17 år, frå Blagnac og at han er ei kjenning av politiet.

