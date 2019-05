Kina slår tilbake mot Arktis-kritikk

utenriks

Pompeo deltok denne veka på møtet i Arktisk råd i Rovaniemi i Finland, der han fordømte det kinesiske forsøket på å framstille seg sjølv som ein «nær arktisk stat» og viste til Pentagons ferske åtvaring om at kinesarane kan komme til å auke det militære nærværet sitt i Arktis.

Pompeo åtvara arktiske land mot å la seg lokke av det han kalla dårlege kinesiske investeringar, militarisering, ukontrollert utnytting av naturressursar, gjeld og korrupsjon.

Kina, som fekk observatørstatus i Arktisk råd i 2013, slo tysdag tilbake mot Pompeos skuldingar.

– Ei feilaktig framstilling av faktum, sa ein talsmann for kinesisk UD, Geng Shuang, som skuldar Pompeo og USA for å ha underliggande motiv.

Geng avviste at Kina har skjulte, geopolitiske motiv i Arktis og heldt fast på at landet opererer ope og ønsker å samarbeide til best for alle.

– Kina kjem ikkje til å intervenere i spørsmål som gjeld forholdet mellom arktiske land, men kjem heller ikkje til å vere fråverande i globale spørsmål som gjeld Arktis, sa Geng.

– Arktis-spørsmålet er ikkje berre knytt til arktiske land, det er av global tyding, understreka han.

– Kina er villig til å arbeide saman med andre for å verne Arktis, utnytte Arktis og til å delta i styringa av Arktis, sa Geng.

(©NPK)