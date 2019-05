Konfliktane mellom demokratane og Trump-administrasjonen hardnar til

utenriks

Både når det gjeld kravet til demokratane om innsyn i Donald Trumps sjølvmelding og kravet om å få sjå heile Mueller-rapporten, har Trump-administrasjonen sagt nei. Det har fått demokratane til å sjå raudt, og i begge tilfelle ønsker dei å gå vidare med sakene i rettsvesenet for å få oppfylt krava.

Etter at USAs finansminister Steven Mnuchin måndag gav beskjed om at han ikkje vil etterkomme kravet frå dei folkevalde om å frigi Trumps sjølvmeldingar, er det venta at Demokratane i Kongressen anten vil gå til søksmål eller stemne skattevesenet for å få tilgang til likningane til presidenten.

Demokratane, som har fleirtal i Representanthuset, mistenker at dei ikkje får tilgang til likningsattestane fordi Trump har noko å skjule.

Heilt til høgsterett?

Mnuchin hevdar på si side at kontrollkomiteen manglar eit legitimt juridisk formål for å kunne krevje Trumps sjølvmeldingar. Han meiner òg at kravet til kontrollkomiteen kan gjere skattevesenet IRS til eit våpen i ein politisk konflikt.

Uansett om leiaren i kontrollkomiteen vel søksmål eller stemning, vil saka kunne ende som eit langvarig oppgjer i rettsvesenet. Til slutt kan det bli høgsterett som avgjer saka.

I USA er det lang tradisjon for at presidentkandidatar offentleggjer sine sjølvmeldingar. Trump braut med tradisjonen, og den tidlegare advokaten hans Michael Cohen hevdar presidenten fryktar straffeskatt viss sjølvmeldingane blir offentleggjorde.

Formell prosess mot Barr

Samtidig som administrasjonen held tilbake Trumps likningsattestar, nektar justisminister William Barr å gi Kongressen innsyn i heile Mueller-rapporten.

Representanthuset kravde at han skulle legge heile rapporten på bordet innan måndag, men sidan Barr seier nei, meiner justiskomiteen at ein må setje i gang ein formell prosess for å auke presset mot justisministeren. Onsdag har komiteen varsla ei avstemming om i kva grad han skal fastslå at Barr har vist forakt for Kongressen. Samtidig melder New York Times at justisdepartementet vil prøve å hindre dette.

Også dette kan vere byrjinga på ein lang og bitter rettsprosess mellom demokratiske kongressrepresentantar og Trump-administrasjonen.

– Vi har ikkje noko anna val, seier leiaren i justiskomiteen, Jerrold Nadler.

Konkluderer ikkje

Mueller-rapporten skulle gi svar på i kva grad Russland påverka valet i USA i 2016, og på om Russland og Trumps valkampteam hadde samarbeidd om dette. Etterforskarane svarte ja på det første spørsmålet og fann ikkje bevis for det andre.

Etterforskarane har òg undersøkt om Trump har prøvd å hindre etterforskinga, men Mueller-rapporten trekker ingen konklusjonar om dette. Spesialetterforskaren understrekar likevel at dette ikkje inneber nokon frifinning av Trump.

Ifølgje Nadler inneheld rapporten «urovekkende bevis for og analyse av at president Trump forsøkte å hindre etterforskningen på høyeste nivå».

Barr har på si side sagt at rapporten viser at det ikkje fanst nok bevis for at Trump prøvde å hindre etterforskinga. Dermed har han vorte skulda for å ha gitt ei skeiv framstilling av rapporten for å verne Trump.

