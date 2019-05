Opptrapping av kampar i Syria tvingar nye 150.000 menneske på flukt

utenriks

Det er regimet i Damaskus, med støtte av Russland, som står for den intensiverte krigføringa i Idlib-provinsen. Dette området er kontrollert av jihadistar. Det gjeld òg tilstøytande område i provinsane Aleppo og Hama.

Idlib har lenge vore skåna for dei mest offensive herjingane, i tråd med ein avtale frå september mellom Russland, som støttar regjeringa i Damaskus, og Tyrkia, som støttar opprørarane. Men krigføringa har tatt seg påviseleg opp etter at ei jihadistgruppe med tidlegare band til al-Qaida tok full kontroll over Idlib.

Helsesenter blir bomba

– Vi har fått alarmerande meldingar om flyangrep mot befolkningssenter og sivil infrastruktur. Fleire hundre sivile skal vere drepne eller såra. Over 152.000 menn, kvinner og barn har vorte tvinga til å forlate heimane sine i Idlib og Aleppo berre den siste veka, seier leiaren for FNs naudhjelpskontor (OCHA), David Swanson.

Den prekære situasjonen vart ytterlegare forverra tysdag, då FN fekk varsel om at helsesenter og sjukestover i dei mest utsette områda vart angripne frå lufta. Mellom 29. april og 6. mai er minst 12 slike helsestasjonar i Idlib og det nordlege Hama vorte sett ut av spel. Dette rammar grunnleggande tenester til minst 100.000 menneske, seier FN.

Helsearbeidarar drepne

Swanson opplyser at alle dei 12 helsestasjonane framleis er ute av drift og at minst tre helsearbeidarar har vorte drepe.

– Meldingar som strøymer inn, viser ein urovekkande tendens, der hundretusen av menneske mistar basistenester i krigsutsette område, seier Swanson.

Borgarkrigen i Syria har kravd over 370.000 menneskeliv og fordrive millionar sidan han starta i 2011 som protest mot Baath-regimet til president Bashar al-Assad.

(©NPK)