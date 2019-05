Orban skal besøkje Trump i Det kvite hus

utenriks

I ei kunngjering frå administrasjonen heiter det at presidenten og statsministeren møtest 13. mai, og at dei skal drøfte ei rekke aktuelle spørsmål, blant dei handel, energi og forsvar mot digitale angrep. I lys av at begge land er medlemmer av Nato vil dei to leiarane òg ta opp spørsmål som gjeld nasjonal sikkerheit, som asylpolitikk og innvandring.

I EU er Orban ein markant motstandar av innvandring og nektar som oftast å etterkomme EU-kommisjonens pålegg om å ta sin del av innvandrarar som kjem over Middelhavet til greske, spanske og italienske kystar.

Orbans haldning til innvandring liknar mykje på den president Trump viser overfor innvandrarar som kjem til USAs sørgrense frå land i Mellom- og Sør-Amerika.

