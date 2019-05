utenriks

Det opplyser Juhl til avisa Berlingske onsdag.

Juhl, som er Nye Borgerliges toppkandidat for Københavns Omegns Storkreds, seier at han er sikta i verv av å vere ansvarleg for nettstaden Newspeek, der videoen som viser drapa på ei dansk og norsk kvinne i desember, vart delt. Han nektar skuld.

– Eg har ikkje vore ansvarleg for Newspeek på to år. Og eg har aldri sett denne videoen og kunne aldri nokosinne drøyme om å dele han, seier Juhl.

