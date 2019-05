Iran vil igjen lagre uran – ber om vern mot USAs sanksjonar

utenriks

Kunngjeringa i Teheran kom nøyaktig eitt år etter at president Donald Trump gav beskjed om at USA ville trekke seg frå avtalen mellom Iran og seks av stormaktene i verda.

President Hassan Rouhani varsla onsdag at Iran vil slutte å eksportere overflødig uran og tungtvatn, to vilkår i atomavtalen som Iran inngjekk med seks stormakter for snart fire år sidan.

Han sa òg at Iran ønsker å forhandle fram nye vilkår innan 60 dagar med dei fem attverande landa – Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Russland og Kina.

– Vi føler at atomavtalen treng kirurgi og at den smertestillande medisinen frå i fjor ikkje verkar. Denne kirurgien er for å redde avtalen, ikkje for å øydelegge han, sa Rouhani i ein TV-tale.

Her trua han òg med at Iran vil ta opp att høgoppriking av uran viss det ikkje lykkast å komme fram til nye vilkår.

Høgopprika uran kan brukast til både atomkraft og atomvåpen, men Iran har alltid insistert på at atomprogrammet i landet berre har fredelege formål.

Treng vern

– Viss dei fem landa kjem til forhandlingsbordet og vi kjem fram til ein avtale, og viss dei kan verne interessene våre i olje- og banksektoren, vil vi rykke tilbake til start, sa han vidare og insisterte på at Irans handlingar ikkje betyr slutten på atomavtalen.

– Det iranske folket og verda skal vite at JCPOA (atomavtalen) ikkje er slutt i dag. Dette er handlingar som er i tråd med JCPOA, sa Rouhani ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Landa som framleis er med i avtalen, har prøvd å setje i verk tiltak som skulle bidra til at vestlege investorar kunne omgå amerikanske sanksjonar og bli verande i Iran. Men dette har vist seg å vere svært vanskeleg. Alle som gjer forretningar med Iran risikerer å bli sett bort frå amerikanske marknader. Samtidig har bortfallet av amerikanske banktenester skapt store praktiske hindringar.

Fransk åtvaring

Medan Kina og Russland kritiserer presset som Iran har vorte utsett for som følgje av USAs sanksjonar, og varslar at dei framleis ønsker å halde avtalen, er signala frå EU meir tvitydige.

Frankrike melder at landet vil jobbe for å halde liv i avtalen, men åtvarar Iran om at ei tilbaketrekking kan få store konsekvensar for Iran.

– I dag er det verste som kan skje at Iran sjølv forlèt denne avtalen, seier forsvarsminister Florence Parly til BFM TV. Ho seier òg at det kanskje vil komme fleire sanksjonar.

Verken Tyskland eller Storbritannia hadde onsdag kommentert Irans kunngjering, og den første fråsegna frå EU kom frå ein tenestemann som ikkje ønskte å bli namngitt. Han understreka at EU treng ein tenkepause til å evaluere bodskapen frå Iran. Han sa òg at EU må rådføre seg med dei fem landa som framleis er ein del av avtalen.

– Vi er i ein rein evalueringsfase. Resten blir rein spekulasjon, seier EU-kjelda.

Saka vil truleg bli eit tema på EUs utanriksministermøte i neste veke.

Saudi-Arabia og Israel

Hensikta med atomavtalen var å sikre at Iran ikkje har moglegheit til å utvikle atomvåpen. Til gjengjeld skulle sanksjonane mot landet lettast. Trump trekte likevel USA frå avtalen og gjeninnførte sanksjonar, inkludert ein embargo av Irans viktige oljesektor.

USAs kampanje mot Iran starta etter at Donald Trump vart president og er ein del av ønsket han har om å svekke Irans innverknad i Midtausten. Samtidig er han nært alliert med Irans erkefiende Saudi-Arabia og Israel.

Denne veka vart det kjent at USA plasserer eit hangarskip og langdistanse-bombefly i Midtausten. Målet er å sende ein klar bodskap til Iran om at «ethvert angrep på amerikanske eller alliertes interesser vil bli møtt med nådeløs kraft», ifølgje USAs tryggingsrådgivar John Bolton.

Iran har kalla utplasseringa for psykologisk krigføring.

Inspektørar frå Det internasjonale atombyrået (IAEA) har fastslått at Iran har retta seg etter atomavtalen òg etter at USA trekte seg og gjeninnførte sanksjonar.