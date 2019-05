Mussolinis oldebarn stiller i EU-valet – vil ikkje ta avstand frå fascismen

utenriks

Caio Giulio Cesare Mussolini er faktisk kalla opp etter to italienske diktatorar: Julius Cæsar og Benito Mussolini.

Då han møtte pressa i Roma onsdag, ville ikkje Mussolini ta avstand frå ideologien til oldefaren sin.

– Det var ei svært komplisert tid, og han kan ikkje definerast med enkle omgrep som rett og gale eller godt og vondt, sa Mussolini.

Var fascismen bra eller dårleg for Italia og Europa? ville ein journalist vite.

– Det finst ikkje noko klart svar, sa Mussolini.

Ifølgje han kan etternamnet til og med gjere han ekstra attraktiv for enkelte veljarar.

Men dei antisemittiske raselovene til fascistregimet var eit «skamfullt» feiltrinn, la 51-åringen til.

Mussolini stiller til val for Fratelli d'Italia, eit høgrepopulistisk opposisjonsparti som har vorte skulda for å flørte med nyfascisme med valet av kandidat. Det er noko uklart kor gode moglegheiter Mussolini har for faktisk å bli vald inn i EU-parlamentet i slutten av mai.

Alessandra Mussolini, som er barnebarn av den tidlegare fascistleiaren, sit i EU-parlamentet allereie i dag.

