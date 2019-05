Pompeo avlyser Grønland-besøk

utenriks

Pompeo skulle ha møtt den grønlandske utanriksministeren Ane Lone Bagger, Grønlands regjeringssjef Kim Nielsen og Danmarks utanriksminister Anders Samuelsen. Det kjem ikkje fram noka grunngiving for Pompeos avlysing, melder grønlandske KNR.

Besøket skulle vere avslutninga på Pompeos Europa-reise, som han innleidde i Finland der han måndag deltok på Møtet til arktisk råd i Rovaniemi. Dagen etter skulle han besøke Berlin for å møte den tyske regjeringssjefen Angela Merkel, men avlyste besøket berre timar før.

Onsdag kom det meldingar om at han hadde dratt på umeldt besøk til Irak for å møte presidenten og statsministeren i landet. «Eskalerende aktivitet» i Iran var grunngivinga for det korte besøket. Seinare onsdag kom han London der han møtte den britiske utanriksministeren Jeremy Hunt.

