Taliban-angrep mot amerikansk organisasjon i Kabul

Ei svart røyksøyle steig opp over byen frå staden der eksplosjonen fann stad onsdag. Minst ni personar er såra, ifølgje talsmannen til helsedepartementet, Wahidullah Mayar.

Innanriksdepartementets talsmann Nasrat Rahimi sa først at eksplosjonen skjedde nær CARE Internationals kontor. Seinare viste det seg at dette ikkje stemte. Derimot var det kontor som høyrer til Counterpart International, ein amerikansk NGO som er til stades i Afghanistan, som skal ha vore målet, opplyste Rahimi seinare.

Angrepet starta med ein eksplosjon nær kontora til hjelpeorganisasjonen. Deretter tok angriparar seg inn på området.

– Nokre angriparar har tatt seg inn på NGO-ens område. Politiet har omringa staden og ein oppryddingsoperasjon går føre seg no, seier Rahimi.

Taliban-talsmann Zabiullah Mujahid skriv på Twitter at Counterpart International er involvert i «skadelege» aktivitetar i Afghanistan, og at organisasjonen blir knytt til US AID.

Sprang i sikkerheit

Så langt er det ikkje komme fleire detaljar om hendinga, men vitne fortel om både fleire eksplosjonar og skyting.

Mirzahussain Sadid, eit vitne som oppheld seg i området, seier til nyheitsbyrået DPA at han har høyrt tre eksplosjonar og skyting, og at det ryk frå ein bygning.

– Vi byrja å springe ut frå bygningen. Medan eg sprang utanfor, høyrde eg litt skyting og lyden av granatar som gjekk av i nærleiken, seier Akbar Khan Sahadat, som er aktor ved kontoret til statsadvokaten like ved staden der eksplosjonen skjedde.

Fredssamtalar

Taliban har tidlegare stått bak ei rekke angrep i Kabul. Også IS' afghanske fløy har utført fleire blodige angrep mot sivile i hovudstaden.

Eksplosjonen skjer under den muslimske fastemånaden ramadan, i det forhandlarar frå USA og Taliban er samla i Qatars hovudstad Doha for å diskutere seg fram til ein avtale som skal få slutt på den snart 18 år lange krigen.

Under eit fredsmøte i Kabul i førre veke, ein såkalla loya jirga, tilbaud president Ashraf Ghani Taliban våpenkvile på den første dagen av ramadan, men opprørsrørsla avviste det.

