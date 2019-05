ANC tar ei førebels leiing i valet i Sør-Afrika

utenriks

Valet onsdag har vore omtalt som det viktigaste i Sør-Afrika sidan apartheid fall for 25 år sidan. Det er det første etter at Jacob Zuma vart tvinga til å forlate presidentposten i fjor, etter ti år med korrupsjonsskandalar og skuldingar om maktmisbruk.

Etter at han gjekk av, har han vorte tiltalt for korrupsjon, men han ventar framleis på dommen.

Førebelse resultat viste torsdag at Den afrikanske nasjonalkongressen (ANC) ligg an til å få 55 prosent av stemmene, medan det viktigaste opposisjonspartiet, Den demokratiske alliansen (DÅ), ligg langt bak med berre 26 prosent.

Dei økonomiske fridomskjemparane (EFF) ligg an til 8 prosent av stemmene.

Framleis står det likevel att å telje millionar av valgsetlar, og dei endelege resultata er først venta laurdag.

Partiet som får flest stemmer, vel kven som skal bli president i landet, som så blir tatt i eid 25. mai.

Test for Ramaphosa

Valet blir rekna som ein stor test for ANC-leiar Cyril Ramaphosa, den tidlegare fagforeiningsleiaren og forretningsmannen som tok over som president etter at Zuma vart tvinga til å gå av i fjor.

ANCs rykte vart sterkt svekt under Zuma, og no risikerer partiet – som har hatt makta sidan apartheid fall i 1994 – å gjere sitt dårlegaste nasjonale val nokosinne. Førre gong, i 2014, fekk ANC 62 prosents oppslutning. I kommunevalet for knapt tre år sidan var oppslutninga heilt nede på 54 prosent.

Dei fleste meiningsmålingar har vist at ANC ligg an til å få 60 prosent, takka vere Ramaphosas oppgjer med forgjengaren og ein splitta opposisjon. Ei valdagsmåling tydde likevel på 49 prosents oppslutning.

Ønsker solid siger

For Ramaphosa er det viktig å sikre seg ein så solid siger som mogleg for å hindre at han blir utfordra av rivalar i sitt eige parti.

– Viss Ramaphosa får under 50 prosent, blir han veldig sårbar, seier Dirk Coetzee, professor i statsvitskap ved Sør-Afrika-universitetet (UNISA).

Samtidig som tilliten til ANC er svekt, er mange sørafrikanarar frustrerte over at dei store sosiale skilnadene held fram, sjølv om apartheid forsvann for 25 år sidan.

– Vi har gitt dei 25 år, men dei fattige blir fattigare, og dei rikare blir rikare, seier Anmareth Preece (28), ein lærar frå Coligny i provinsen North West.

– Vi treng ei regjering som styrer for folket, ikkje for dei sjølv, føyer ho til.

I 2018 var den økonomiske veksten i Sør-Afrika på berre 0,8 prosent. Arbeidsløysa ligg på rundt 27 prosent, men blant dei unge er ho på over 50 prosent.

