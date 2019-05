EU avviser «ultimatum» om Iran-avtalen

utenriks

Utanriksministrane i Frankrike, Storbritannia og Tyskland gir saman med EUs utanrikssjef Federica Mogherini uttrykk for stor bekymring etter at Iran trua med å ta opp att høganriking av uran etter 60 dagar.

– Vi ber Iran inderleg om å fortsetje å gjennomføre JCPOA (atomavtalen) fullt ut slik dei har gjort fram til no, og avstå frå alt som kan verke opptrappande, skriv dei i ei felles fråsegn torsdag.

Dagen før trua Irans president Hassan Rouhani med at Iran vil ta opp att høganriking av uran viss ikkje landa som framleis er ein del av avtalen, set seg ved forhandlingsbordet og finn tiltak som kan verne Irans oljesektor og bankstell mot amerikanske sanksjonar.

Rouhani gav òg beskjed om at Iran umiddelbart vil slutte å eksportere overflødig uran og tungtvatn til utlandet, og i staden behalde det sjølv.

Ingen EU-sanksjonar førebels

I EU-fråsegna går det fram at det inntil vidare ikkje er aktuelt for EU å gjeninnføre sanksjonar mot Iran. I staden vil EU vente og sjå kva Iran gjer. Reaksjonar vil først bli aktuelt viss Iran faktisk handlar i strid med avgjerdene i avtalen.

Dei beklagar samtidig at USA har trekt seg frå avtalen og gjeninnført sanksjonar mot Iran, og understrekar at dei framleis støttar atomavtalen fullt ut og er fast bestemt på å gjennomføre han.

Men dei tar òg avstand frå alle former for ultimatum frå Teheran.

Atomavtalen er eit sårt punkt for EU, og unionen har lagt stor prestisje i å prøve å redde han.

Macron ber om ro

Frankrikes president Emmanuel Macron maner til ro og seier at EU må jobbe for å overtyde Iran om at landet må halde seg til den snart fire år gamle atomavtalen.

– Vi må ikkje bli nervøse eller falle inn i opptrapping, seier Macron.

Han og Tysklands statsminister Angela Merkel var venta å diskutere atomavtalen under EU-toppmøtet på torsdag i Sibiu i Romania.

Atomavtalen, som Iran forhandla fram med Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU i 2015, skulle hindre at Irans atomprogram kunne brukast til å produsere atomvåpen. Til gjengjeld vart sanksjonane mot Iran oppheva. I fjor trekte likevel USA seg frå avtalen og gjeninnførte så harde sanksjonar at det har fått utanlandske investorar til å flykte frå landet.

Trump strammar til

USAs president Donald Trump reagerte på det iranske utspelet ved å varsle at også Irans gruveindustri snart vil bli ramma av amerikanske sanksjonar.

– Teheran kan vente seg fleire tiltak viss dei ikkje grunnleggande endrar åtferd, seier Trump.

Dei andre landa som forhandla fram atomavtalen, har store problem med å verne Iran mot USAs sanksjonar sidan selskap som gjer forretningar med landet, risikerer store amerikanske bøter.

Berre i april fekk den italienske banken UniCredit og britiske Standard Chartered ei bot på 1 milliard dollar kvar for å ha brote amerikanske sanksjonar mot Iran og andre land.

(©NPK)