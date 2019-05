utenriks

Lovendringa kjem etter den blodige skuleskytinga på ein vidaregåande skule i Parkland i Florida, der 17 personar vart skotne og drepne i fjor av ein utvist elev.

DeSantis signerte lovendringa onsdag bak lukka dører, utan å komme med ei fråsegn.

Tiltaket utvidar eit eksisterande såkalla vaktarprogram som tillèt at ein lærar kan væpne seg dersom det lokale skuledistriktet opnar for det. Programmet har hittil berre tillate at lærarar som har andre roller som idrettstrenarar, kan væpne seg.

(©NPK)