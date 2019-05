Stavefeil på 46 millionar australske dollarsetlar

utenriks

Stavefeilen er å finne på 50-dollarsetelen. Det er det engelske ordet for «ansvar» som er stava feil ved at det manglar ein «i». I staden for «responsibility» står det «responsibilty».

Feilen vart til ei større sak etter at ein lyttar sende inn eit bilde av setelen til ein radiostasjon i Melbourne, som så la bildet ut på sosiale medium.

Ein talsmann for den australske sentralbanken seier at dei er klar over feilen, og at det vil bli retta opp neste gong dei skal trykke opp setelen, noko som vil skje seinare i år.

I alt 46 millionar setlar med stavefeil vart sett i omløp i oktober i fjor.

50-dollarsetelen endra utsjånad i 1995. På den eine sida har han bilde av forfattaren og oppfinnaren David Unaipon, som tilhøyrer Australias urbefolkning. På den andre sida er det bilde av den første kvinnelege parlamentarikaren i landet, Edith Cowan.

Stavefeilen finst i ein mikroskopisk tekst som gir att ein av talane til Cowan.

(©NPK)