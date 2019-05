Amerikanske bombefly er komne til Midtausten

utenriks

Ein video som er offentleggjort av USAs flyvåpen, viser B-52-fly som landar på ein amerikansk base i Qatar torsdag kveld, medan andre kom til stader i "det sørvestlege Asia". Flya kjem frå ein base i Louisiana.

Det kvite huset kunngjorde søndag at dei ville sende eit hangaskip og bombefly til området ved Persiabukta for å demme opp for det dei kallar uspesifiserte truslar frå Iran.

Hangarskipet Abraham Lincoln passerte torsdag gjennom Suezkanalen på veg til Persiabukta saman med fleire følgjeskip.

USA har den siste tida lagt stadig tyngre press på Iran, og onsdag kunngjorde Iran at dei vil trekke seg delvis frå atomavtalen, på dagen eitt år etter at president Donald Trump trekte USA ut av avtalen.

Avtalen vart inngått med seks stormakter i 2015. Dei andre fem landa ønsker at avtalen fortset, og EU oppfordra torsdag Iran til ikkje å gjennomføre den varsla tilbaketrekkinga.

(©NPK)