utenriks

Operasjonen vart sett i verk lengst nord i Burkina Faso natt til fredag for å hente ut to franske turistar som var tatt til fange i den avsidesliggande nasjonalparken Penjari i Benin 1. mai.

Også ei amerikansk kvinne og ein sørkoreanar vart sett fri i den same operasjonen. To franske offiserar vart drepne under operasjonen, ifølgje kontoret til den franske presidenten.

(©NPK)