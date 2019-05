Oppgang på fleire asiatiske børsar trass i amerikansk tollhopp

utenriks

I Shanghai var oppgangen på 3,1 prosent etter at statlege investorar trappa opp støttekjøpa sine for å auke likviditeten til kinesiske selskap.

På Hongkong-børsen var oppgangen meir moderat – Hang Seng-indeksen steig med 1,0 prosent.

Også i Tokyo starta dagen med oppgang, men etter kvart snudde pilene, og ved stengetid hadde Nikkei 225-indeksen mista 0,3 prosent av verdien sin. Det var fjerde dag på rad at Tokyobørsen enda med nedgang.

I Sør-Korea steig Kospi-indeksen med 0,3 prosent, medan børsane i både Taiwan og Thailand stengde med nedgang.

Den urolege avslutninga på veka skjedde etter at USA sette opp tollen frå 10 til 25 prosent på kinesiske varer til ein verdi at 200 milliardar dollar. Like etter varsla Kina at landet ville setje i verk «nødvendige mottiltak», men utan å seie kva slags.

Tollhoppet kom medan Kina og USA sit i forhandlingar i Washington for å løyse handelskonflikten.

Ifølgje analytikarar har Kina framleis moglegheit til å auke tollen på enkelte amerikanske eksportvarer. Men sidan Kina importerer langt færre varer frå USA enn omvendt, har Kina ikkje lengre moglegheit til å svare med same mynt.

Marknadsanalytikarar meiner at handelskonflikten vil ramme veksten både i Asia og andre stader viss det ikkje snart blir ei løysing.

