Over 60 menneske redda av to skip utanfor Libya

Det er venta at redningsoperasjonane på torsdag vil utløyse ein ny fastlåst konflikt om kva som skal skje med migrantane og flyktningane.

Den første gruppa på 36 menneske vart henta opp frå ein liten båt av eit italiensk marineskip som deltar i operasjonen «Mare Sicuro» (Trygt hav).

Marinen opplyser at det var to kvinner og åtte mindreårige blant passasjerane, og at dei vart henta opp i tråd med italiensk og internasjonal lov. Dei skal ha vore i livsfare fordi båten dei sat i, hadde byrja å ta inn vatn.

Same kveld vart 30 personar, mellom dei fem mindreårige og ei gravid kvinne, redda av det frivillige italienske redningsskipet Mare Jonio, som blir operert av organisasjonen Mediterranea.

Italias innanriksminister Matteo Salvini har allereie gitt beskjed om at det ikkje er aktuelt å la Mare Jonio legge til kai. Ifølgje talsmannen til Salvini er situasjonen ein annan for marineskipet sidan det tilhøyrer styresmaktene og har oppgåver å utføre.

